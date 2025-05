Brian Austin Green war «am Boden zerstört» nach Trennung von Megan Fox

Der frühere Serienschwarm offenbarte, wie sehr es ihm das Herz gebrochen hatte, als die Mutter seiner Kinder, Noah (12), Bodhi (11) und Journey (8), 2020 nach zehn Jahren Ehe die Scheidung eingereicht hatte. «Ich war am Boden zerstört», gab er in der aktuellen Episode des «Oldish»–Podcasts zu. «Ich dachte ehrlich an diesem Punkt: Wir haben es raus. Wir hatten schon fast 15 Jahre Beziehung hinter uns, also habe ich an uns geglaubt und ich glaube, sie hat es damals auch getan.»