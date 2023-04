Ungewöhnlicher neuer Job für Brian Cox (76) nach dem Ende seiner Erfolgsserie «Succession». Der Schauspieler wirkt laut Medienberichten an einer Gameshow aus dem James-Bond-Universum mit. Amazon Prime Video hat dem Format «007's Road to a Million» kürzlich grünes Licht gegeben. Darin kämpfen Zweierteams an Original-Schauplätzen von Bond-Filmen um den Hauptgewinn in Höhe von einer Million britischer Pfund (etwa 1,12 Mio. Euro).