Brian «Head» Welch: Korn-Mitgliedern geht es nach Corona wieder «gut»

2022 stehen Sie in Deutschland bei den Festivals Rock im Park und Rock am Ring auf der Bühne. Freuen Sie sich schon darauf?

Welch: Mehr als ich Ihnen beschreiben kann. Ich erinnere mich an die Zeit, als wir noch jung waren und für ein oder zwei Monate in Europa spielten. Ich fühlte mich immer so deprimiert, weil ich so weit weg von zu Hause war und nie wirklich Trost in meinem Leben hatte. Als ich die Band verliess, fand ich meinen Frieden im Leben. Als ich dann zurückkam, entdeckte ich eine so grosse Liebe, vor allem für Deutschland, Frankreich, Grossbritannien und Polen. Es gibt so viele Orte dort, so viele Städte, und ich liebe es jetzt, dorthin zu reisen. Ich fühle mich nicht mehr deprimiert und habe kein Heimweh mehr, weil ich innerlich stark bin. Wir hoffen, dass wir bei Rock am Ring und Rock im Park dabei sein können. Wir haben so viele Jahre in der Geschichte mit diesen Festivals und den Leuten dort verbracht und wir freuen uns mehr darauf, als ich es beschreiben kann!