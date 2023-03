Kämpfer für Tierrechte

Brian May setzt sich vor allem für die Rechte von Kindern und Tieren ein. So gründete er 2010 die Tierrechtsorganisation Save Me. Sie kämpft etwa dafür, dass das Verbot der Fuchsjagd aufrechterhalten bleibt. Seit 2012 ist May Vizepräsident der Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.