«Bridgerton»: Dritte Staffel bekommt einen Neuzugang

New bestätigte ihre Besetzung bei Instagram und schrieb dazu: «Ich fühle mich so unglaublich gesegnet, Teil dieses Traumteams zu sein! Ich kann es kaum erwarten, dass ihr Lady Tilley Arnold trefft. Ich könnte mir keine fabelhaftere, beeindruckendere, lustigere und sexyere Frau zum Spielen wünschen! Wirklich ein Stoff, den man sich erträumt! Danke an alle, die sie zum Leben erwecken.» New war von 2014 bis 2017 in der Serie «Black Sails» zu sehen, 2014 spielte sie im Disney-Film «Maleficent - Die dunkle Fee» mit.