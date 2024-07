«Bridgerton»: In Staffel vier dreht sich alles um Benedict Bridgerton

Benedict begegnet seiner «mysteriösen Frau»

Demnach wird der gesellige, geheimnisvolle und ungebundene Benedict in den neuen Folgen einer mysteriösen Frau begegnen, «die in völlig in ihren Bann zieht», schreibt Netflix. Natürlich findet das Treffen in typischem «Bridgerton»–Stil auf einem Maskenball statt, den Benedicts Mutter veranstaltet. Weitere Details zur Liebesgeschichte von Benedict Bridgerton behält Netflix noch für sich.