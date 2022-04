«Bridgerton»: So geht es in den Staffeln drei und vier weiter

In Staffel zwei wurde somit die Geschichte ihres Bruders, Viscount Anthony Bridgerton, erzählt, der nach dem Tod des Vaters die Geschicke der Familie leiten muss und die richtige Frau an seiner Seite sucht (deutscher Buchtitel: «Wie bezaubert man einen Viscount?»). Als Nächstes wäre Benedict (Luke Thompson, 33) an der Reihe, der in «Wie verführt man einen Lord? / Zauber einer Ballnacht» im Mittelpunkt steht und in einer Ballnacht von Sophie verzaubert wird. Ob die Serienmacher weiterhin der Chronologie der Bücher treu bleiben, steht noch nicht fest.