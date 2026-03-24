«Bridgerton»: Staffel fünf dreht sich um Francesca und Michaela

Nachdem die vierte Staffel Benedict Bridgertons Suche nach der «Lady in Silber» thematisierte, schlägt Staffel fünf emotional komplexere Töne an. Der Teaser bestätigt, dass die Handlung zwei Jahre nach dem Tod von John Stirling einsetzt. Wie es in der Ankündigung heisst, beschliesst Francesca aus praktischen Gründen, auf den Heiratsmarkt zurückzukehren. Doch dabei gerät sie in ein Gefühlschaos, als Johns Cousine Michaela Stirling für sie plötzlich mehr wird.