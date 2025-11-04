«Bridgerton»-Star Jonathan Bailey ist «Sexiest Man Alive 2025»

Historischer Moment für die Community

Mit seiner Ernennung schreibt Bailey Geschichte: Er ist der erste offen homosexuelle Mann, der diesen begehrten Titel erhält. Über sein Selbstvertrauen und seinen Weg zu sich selbst erzählte er dem Magazin ganz persönlich: «In verschiedenen Momenten meines Lebens dachte ich: ‹Ich hab›s kapiert' – woraufhin manchmal tiefe Angst und Selbstzweifel folgten.» Als er sehr jung war, sei er sehr selbstbewusst gewesen, wer er ist. «Vielleicht habe ich das verloren, als ich älter wurde. Wir alle versuchen irgendwie, zum Ursprung zurückzukehren, oder?»