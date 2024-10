«Bridgerton»-Star Nicola Coughlan: Das ist ihr Freund

Das ist Nicola Coughlans Freund

Bei Jake Dunn handelt es sich um einen aufstrebenden Jungschauspieler. Nach der Mitwirkung in diversen Kurzfilmen war er 2017 erstmals in einigen Folgen der Fernsehserie «The Internet Explorer» zu sehen. Es folgten Auftritte in den Serien «Rache ist süss», «Half Bad», «Big Boys» und zuletzt «Renegade Nell». Ausserdem ist er in dem historischen Epos «Wilhelm Tell» zu sehen, das dieses Jahr beim Toronto International Film Festival Premiere feierte.