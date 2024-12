«Bridgerton»-Star Phoebe Dynevor entdeckt die 90er-Jahre für sich

Sie träumt von einer Romcom mit Frauen aus dem Leben

Weitere Bilder unterstreichen die Zeitreise in die 90er: Dynevor posiert etwa auch noch in einem dunklen Jeans–Zweiteiler, einem schwarzen Lackrock und in einer brauen Lederjacke. Sie beschreibt sich als Workaholic und betont, dass sie eine besondere Vorstellung von ihren bevorzugten Rollen hat. «Ich möchte die Frauen sehen, die meine Freundinnen sind, die meine Mutter ist, die Frauen in meinem Leben darstellen.» Genremässig würde sie am liebsten eine Romcom drehen, denn in diesem Bereich habe es in letzter Zeit «eine Dürre» gegeben.