«Bridgerton»-Stars Ha und Thompson: Darum war Sophie «sehr wütend»

Kommen wir zum Finale des ersten Teils der aktuellen Staffel: Benedict bittet Sophie, seine Mätresse zu werden. Was geht in Sophie in diesem Moment vor?

Ha: Ich glaube, sie ist sehr wütend. Gleichzeitig ist es für sie auch ein Weckruf. Sie merkt, dass sie sich selbst ein Stück weit verloren hat und nicht bei den Grenzen geblieben ist, die sie sonst sehr klar zieht. Dieses Wort – «Mätresse» – triggert sie. Es führt sie zurück an einen sehr dunklen Punkt in ihrer Vergangenheit, zu schmerzhaften Erinnerungen an ihre Kindheit und an den Verrat ihres Vaters. Und ich denke: Selbst wenn Benedict ihr etwas anderes angeboten hätte, wäre sie wahrscheinlich trotzdem gegangen. Für sie ist das auch ein Moment der Erkenntnis: «Ich war nicht an meinem Platz, nicht in meiner Welt.» Sie ist wütend, traurig und enttäuscht – und hat das Gefühl, vielleicht nie die wahre Liebe zu finden.