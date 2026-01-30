«Bridgerton» und mehr: Die Serien-Highlights im Februar

«Unfamiliar»: Ab 5. Februar auf Netflix

Die neue, sechsteilige Netflix–Show «Unfamiliar» erzählt eine klassische Spionage–Geschichte, die sich in der Bundeshauptstadt Berlin abspielt. Die ehemaligen Agenten Meret (Susanne Wolff, 52) und Simon (Felix Kramer, 52) betreiben gemeinsam ein Safehouse mitten in Berlin und sichern sich so ihren Lebensunterhalt. Die Ereignisse nehmen ihren Lauf, als eine brandgefährliche Person aus ihrer Vergangenheit wieder auf der Bildfläche aufkreuzt. Simon und Meret müssen in der Folge um ihr Überleben kämpfen.