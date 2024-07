«Bridget Jones 4»-Dreharbeiten verärgern Stars wie Harry Styles

Der vierte «Bridget Jones»–Teil mit dem Untertitel «Mad About the Boy» soll am Valentinstag 2025 auf dem US–Streamingdienst Peacock starten. Für Deutschland ist ein Kinostart geplant. Zellweger verkörpert darin wiederum die liebenswerte Hauptfigur, die nun Witwe und Mutter zweier Kinder ist.