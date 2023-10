«Bridget Jones»: Richard Curtis bereut Witze über «pummelige» Frauen

«Wünschte, ich wäre meiner Zeit voraus gewesen»

Bezüglich der Besetzung in «Notting Hill» sagte der Regisseur: «Ich wünschte, ich wäre meiner Zeit voraus gewesen», so Curtis. Er sei auf einer wenig diversen Schule gewesen und auch durch seine Freunde an der Universität wenig damit in Berührung gekommen. Er habe in Bezug auf das Thema Diversität an dem Gefühl festgehalten, dass er nicht wissen würde, wie man diese Rollen schreibt. «Ich glaube, ich war einfach dumm und habe mich geirrt», sagt er heute.