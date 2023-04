Es war ein grosser Abend für den US-Star, denn ihr Modeunternehmen G. Label by goop wurde als Powerhouse Brand of the Year geehrt. «Die Oscar-prämierte Schauspielerin, die zum Aushängeschild der Wellness-Welt geworden ist, macht aus allem, was sie anpackt, Gold», hiess es in der Begründung für die Auszeichnung.