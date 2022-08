«Brigitte Bardot der DDR»: Schauspielerin Eva-Maria Hagen ist tot

Eva-Maria Hagen war zuletzt im «Grossstadtrevier» zu sehen

Bis vor rund zehn Jahren war Eva-Maria Hagen regelmässig in deutschen Kino- und TV-Produktionen zu sehen. Ihren letzten Film «Lore» drehte sie im Jahr 2012. Ein Jahr später übernahm sie in der Serie «Grossstadtrevier» an der Seite von Jan Fedder (1955-2019) ihre letzte Rolle für das Fernsehen.