Brigitte Bardot muss wegen Atemnot behandelt werden

Sorge um die einstige Schauspiel-Ikone Brigitte Bardot (88): Rettungskräfte eilten am Mittwoch (19. Juli) zu ihrem Haus in Saint-Tropez, weil sie unter Atembeschwerden litt. Die Französin musste mit Sauerstoff versorgt und in einem Gesundheitszentrum untersucht werden.