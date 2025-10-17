Brigitte Bardot offenbar seit mehreren Wochen im Krankenhaus

Die französische Filmlegende Brigitte Bardot (91) befindet sich laut französischen Medien in einem Krankenhaus in Toulon. Wie «Var–Matin» berichtet, wird sie seit drei Wochen in der Privatklinik Saint–Jean behandelt.
Dort wurde sie angeblich «wegen einer schweren Erkrankung» operiert. Obwohl sie in wenigen Tagen die Klinik verlassen soll, soll der Zustand von Bardot weiter kritisch sein. Die Schauspielerin hatte am 28. September ihren 91. Geburtstag gefeiert.
Mit skandalträchtigen Filmen wie «Und immer lockt das Weib», «Die Verachtung» oder «Das Gänseblümchen wird entblättert» und ihrem ikonischen Schmollmund sowie ihren hochtoupierten Frisuren stieg Brigitte Bardot in den 1950ern und 1960ern zu einem der bekanntesten Filmstars und Sex–Symbole ihrer Zeit auf. Anfang der 1970er beendete sie ihre Schauspielkarriere und widmete sich mit Leidenschaft dem Tierschutz.
Erstes Fernsehinterview nach elf Jahren
Vor wenigen Monaten empfing Brigitte Bardot den Sender «BFMTV» in ihrem Haus in Saint–Tropez und zeigte sich damit das erste Mal seit über zehn Jahren wieder im TV. «Ich habe mich seit elf Jahren überhaupt nicht mehr gezeigt», gab sie an.
Die Schauspiel–Ikone machte für ihren Einsatz für die Tiere eine Ausnahme, in dem Interview machte sie sich für die Abschaffung der Hetzjagd stark. «Das ist grauenhaft. Die französische Regierung muss mir nach 50 Jahren unbeantworteter Forderungen endlich diesen Sieg zugestehen.» Und weiter: «Ich glaube, dass ich gewinnen kann. Und letztendlich ist es mein letzter Kampf.»