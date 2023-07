Brigitte Nielsen: Immer noch so schön, wie der Chirurg sie schuf

Gesungen hat sie auch. Mit Falco (1957-1998) sang sie 1987 den Song «Body Next To Body», das heisst sie hat ihn mehr gestöhnt. Im Video wurden die beiden nicht zusammen gezeigt, denn gegen die Walküre Nielsen (1,85m) hätte Falco (1,73m) ausgesehen wie ein Gartenzwerg. Immerhin waren sie in den Top 10 in Österreich und in den Top 25 in Deutschland. Das war's dann auch.