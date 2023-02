Brit Awards: Harry Styles ist der grosse Gewinner

Harry Styles (29) hat bei den diesjährigen Brit Awards abgeräumt. Der Sänger gewann bei der Preisverleihung in London alle vier Kategorien, in denen er nominiert war. Der Musiker holte die Trophäe für den besten Song («As It Was»), das beste Album («Harry's House»), den besten Pop/R&B-Act und den Preis für den besten Künstler. Damit konnte Styles seinen Erfolg von den Grammy Awards am vergangenen Wochenende wiederholen, wo er die Kategorien «Album des Jahres» und «Bestes Gesangsalbum - Pop» gewann.