Brit Awards: Kylie Minogue wird als internationale Ikone ausgezeichnet

Dank Hits wie «I Should Be So Lucky» und «Can't Get You Out of My Head» hat sich Kylie Minogue (55) schon vor vielen Jahren Pop–Legendenstatus erarbeitet. Der Verband der britischen Musikindustrie (BPI) macht sie jetzt in wenigen Wochen noch einmal ganz offiziell zur internationalen Musik–Ikone. Bei den Brit Awards 2024 wird die im australischen Melbourne geborene Sängerin und Schauspielerin mit dem Global Icon Award ausgezeichnet.