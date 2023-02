Brit Awards: So schön präsentiert Jessie J ihren Babybauch

Ganz in Rot bei den Brit Awards in London

Für ihren Auftritt bei den Brit Awards in London setzte Jessie J dann auf einen Look ganz in Rot. Die 34-Jährige zeigte ihren Babybauch bei der Preisverleihung in einem roten, langärmligen Crop-Top. Zu dem Outfit gehörten zudem rote Handschuhe und ein Rüschen-Umhang, der bis auf den Boden fiel, sowie eine farblich passende enganliegende Hose. Unter dieser kamen rote, spitze Pumps zum Vorschein. Ihre Haare trug die Sängerin streng nach hinten gebunden, so dass ihre goldenen Ohrringe gut zur Geltung kamen. Mit dabei hatte sie ausserdem eine goldene Clutch mit Perlenverzierung.