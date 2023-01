Britische Heavy-Metal-Band Iron Maiden bekommt eigene Briefmarken

Wer in Grossbritannien im neuen Jahr einen Brief verschicken will, wird dies ab dem 12. Januar auf martialische Weise tun können. Denn ab diesem Tag bietet die britische Post, die Royal Mail, insgesamt zwölf Sonderbriefmarken zur Heavy-Metal-Band Iron Maiden an. Auf der offiziellen Seite des Amts kann das Dutzend Briefmarken bereits bestaunt und vorbestellt werden. Acht davon zeigen die Bandmitglieder in Aktion auf der Bühne, vier sind gezeichnet und bilden das weltberühmte Maskottchen der Musikgruppe, Zombiefratze Edward «Eddie» the Head, ab.