Britische Königsfamilie wünscht ESC-Trio «viel Glück in Basel»

Die britische Königsfamilie hat eine hörenswerte Grussbotschaft an die drei Künstlerinnen veröffentlicht, die Grossbritannien am heutigen Samstagabend beim Eurovision Song Contest vertreten werden. «DIES ist gerade passiert», ist auf der Instagram–Seite der Royal Family in Anspielung auf den Songtitel «What The Hell Just Happened?» zu lesen. Und weiter: «Wir wünschen Remember Monday viel Glück für das Eurovisionsfinale heute Abend in Basel!»