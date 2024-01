Britische Medien: Prinzessin Kate erholt sich gut

Prinzessin Kate (42) ist nach ihrer Bauchoperation am gestrigen Dienstag laut Informationen von britischen Medien auf dem Weg der Besserung. So berichtet zum Beispiel die «Daily Mail», dass sich die Ehefrau von Thronfolger Prinz William (41) nach ihrem Eingriff «gut mache». Die «The Times» berichtet ebenfalls, sich die Prinzessin von Wales «gut erhole». Zuvor gab der Palast völlig überraschend bekannt, dass Kate am Dienstag erfolgreich operiert wurde und nun 10 bis 14 Tage in einer Londoner Klinik bleiben müsse. Erste Termine werde sie nicht vor Ostern wahrnehmen können.