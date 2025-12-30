Britische Neujahrs-Ehrungen: Idris Elba erhält den Ritterschlag

«Ehrenliste würdigt die Besten Grossbritanniens»

Die britischen Neujahrs–Ehrungen werden traditionell zum Jahreswechsel an prominente Persönlichkeiten aus Kunst, Sport, Politik und Kultur von der Regierung vergeben. Sie werden von Mitgliedern der Königsfamilie überreicht. In diesem Jahr gibt es 1157 Preisträger aus allen Teilen Grossbritanniens, wobei ein besonderer Fokus auf denjenigen liegt, die sich «in aussergewöhnlichem Masse für ihre Gemeinschaften» eingesetzt haben. Premierminister Keir Starmer (63) erklärte: «Die diesjährige Ehrenliste würdigt die Besten Grossbritanniens – Menschen, die das Gemeinwohl über ihre eigenen Interessen stellen, um Gemeinschaften zu stärken und Leben zu verändern.» Ihr stilles Engagement zeuge von dem anständigen, mitfühlenden Land, auf das sie stolz seien.