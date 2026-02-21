Britische Regierung will Ex-Prinz Andrew aus der Thronfolge schmeissen

Auf seinem ehemaligen Anwesen Royal Lodge, einem 30–Zimmer–Haus im Windsor Park, dauern die Durchsuchungen unterdessen an. Am Samstag wurden erneut mehrere unmarkierte Polizeifahrzeuge beobachtet, die auf das Gelände fuhren. Am Freitag sollen zeitweise mehr als 20 Fahrzeuge vor Ort gewesen sein – ob alle im Zusammenhang mit den Ermittlungen standen, ist unklar. Die zuständige Thames Valley Police will die Durchsuchungen laut BBC voraussichtlich bis Montag fortsetzen.