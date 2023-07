Britische Reisepässe jetzt im Namen von König Charles III.

Jetzt heisst es «Seine Majestät»

In dem neuen Pass steht zum ersten Mal seit sieben Jahrzehnten «Seine Majestät» - und nicht mehr «Ihre Majestät». Der Titel ist auf der ersten Seite neben dem königlichen Wappen zu lesen. Diese Änderung kommentierte die Innenministerin am 18. Juli in einer Pressemitteilung mit den Worten: «Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Moment in der Geschichte des Vereinigten Königreichs.»