Britischer Adel: Lady Violet Manners erwartet ein Baby

Für Lady Violet Manners (32) und ihren Mann William James Lindesay–Bethune, Viscount Garnock (35) beginnt ein neues Kapitel: Das Paar erwartet sein erstes gemeinsames Kind. Dem Magazin «Hello!» bestätigten die beiden die Schwangerschaft mit den Worten: «Wir sind überglücklich mitteilen zu können, dass wir unser erstes Kind erwarten. Wir sind so dankbar und freuen uns auf alles, was noch kommen wird.» Weitere Details zur Schwangerschaft sollen demnächst in einer ausführlichen Reportage im Magazin folgen.
Violet, die auch als Unternehmerin tätig ist, entstammt einer der bekanntesten Adelsfamilien Englands. Sie ist die Tochter von Emma Manners (62), der Herzogin von Rutland, und David Manners, dem 11. Herzog von Rutland, dessen angestammter Familiensitz das Schloss Belvoir Castle in Leicestershire ist. Ihr Mann William ist der Sohn des ehemaligen Abgeordneten James Lindesay–Bethune (70), 16. Earl of Lindsay, und seiner Frau Diana (64), Countess of Lindsay.
Hochzeit im Juni
Das Paar lernte sich laut britischer «Vogue» im Dezember 2023 kennen. Nach nur sechs Monaten Fernbeziehung verlobten sie sich. Geheiratet hatte das Paar im Juni 2025 – in der Kirche St Mary the Virgin im Dorf Bottesford in Leicestershire, gefolgt von einer Feier auf dem familiären Belvoir Castle. Violet trug an ihrem Hochzeitstag ein Couture–Kleid des britischen Designers Phillipa Lepley sowie das historische Rutland–Diadem, das seit dem 18. Jahrhundert im Familienbesitz ist. Der Bräutigam erschien traditionell im Kilt mit dem Tartanmuster der Familie Lindsay.