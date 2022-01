Britischer «EastEnders»-Schauspieler Leonard Fenton ist tot

Fans und Darsteller der britischen BBC-Fernsehserie «EastEnders» trauern um Leonard Fenton (1926-2022): Der Schauspieler ist am 29. Januar im Alter von 95 Jahren gestorben. Das hat seine Familie BBC in einem Statement bestätigt. Fenton wurde vor allem durch die Rolle des TV-Arztes Dr. Harold Legg in Grossbritannien bekannt, die er von 1985 bis 1997 innehatte. Zwischen 2000 und 2019 kehrte der Schauspieler hin und wieder zur «EastEnders»-Familie zurück, jedoch nur für kurze Gastauftritte. Ein Sprecher der Serie bezeichnet Feltons Part als «wahrhaft ikonische Figur, an die man sich immer erinnern wird».