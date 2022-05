Britischer Musiker Eric Clapton hat sich mit Corona infiziert

Der britische Musiker Eric Clapton (77) hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das geht aus einem Post hervor, der über den offiziellen Facebook-Account des Stars veröffentlicht wurde. Demnach sei er bereits kurz nach seinem zweiten Auftritt in der Royal Albert Hall in London vom 8. Mai positiv getestet worden. Um «seine Band, die Crew, die Promoter, deren Mitarbeiter und natürlich die Fans» nicht zu gefährden, habe man «mit grossem Bedauern» beschlossen, nach dem Konzert in Zürich (17. Mai) auch noch den für heute (18. Mai) geplanten Auftritt in Mailand abzublasen.