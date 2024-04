Britischer Schauspieler Adrian Schiller unerwartet verstorben

Seine Film– und Fernsehkarriere begann Anfang der 1990er Jahre. Die erste Fernsehrolle hatte er 1992 in «Heisser Verdacht: Operation Nadine», einer Krimiserie mit Helen Mirren (78). Über die Jahre hinweg brachte Schiller es zu zahlreichen Auftritten, darunter in grossen Produktionen wie der Kultserie «Doctor Who», in «Die Schöne und das Biest» mit Emma Watson (33) aus dem Jahr 2017 oder im biografischen Drama «The Danish Girl» mit Eddie Redmayne (42) und Alicia Vikander (35). Am bekanntesten war er jedoch wohl für die Rollen des Aethelhelm sowie des Mr. Penge in den Historien–Serien «The Last Kingdom» und «Victoria».