Britischer Vatertag: Prinz William gratuliert Charles mit Kinderbild

Prinz William (41) feiert heute erneut seinen Vater König Charles III. (75). Am 15. Juli absolvierte er die alljährliche Militärparade «Trooping the Colour» zu Ehren des Geburtstags des britischen Monarchen im November, einen Tag später wird in Grossbritannien der Vatertag begangen. Zu diesem Anlass teilte der Thronfolger auf seinem Instagram–Account ein Kinderbild mit seinem Papa. «Fröhlichen Vatertag, Pa», schrieb er dazu. Die knappen Glückwünsche unterzeichnete William mit einem «W».