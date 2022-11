Am Sonntag, dem 6. November, startet die neueste Ausgabe des britischen Dschungelcamps. Die Show «I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!» kehrt dann nach zwei Jahren Corona-bedingter Abstinenz wieder in den australischen Busch zurück - und drei der Teilnehmer sorgen bereits vorab für Aufsehen: Neben Kultsänger Boy George (61), der im Jahr 2009 vier Monate im Gefängnis sass, weil er einen männlichen Sexarbeiter gefesselt und verprügelt hatte, nimmt mit Mike Tindall (44) auch der erste Royal an der ITV-Show teil.