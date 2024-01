Britisches Filminstitut warnt vor James-Bond-Filmen

BFI will Vertrauen des Publikums stärken

Als zweiter James–Bond–Film in der BFI–Reihe wurde «Goldfinger» aus dem Jahr 1964 gezeigt, ebenfalls mit Connery in der Hauptrolle. Dazu heisst es im Programmhinweis unter anderem, dass es in dem Streifen zu «cartoon–hafter Sexyness» käme. Die anderen Filme der John–Barry–Reihe sind «Die Todesfalle» (1968) und «Ipcress – streng geheim» (1965) mit Michael Caine (90), der Elizabeth–Taylor–Klassiker «Brandung» (1968) und das Judi–Dench–Drama «Tod am Morgen» (1965).