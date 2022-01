Britisches Königshaus: Zehn ziemlich absurde Traditionen und Regeln

Die Queen besucht Hochzeiten nur, wenn sie in einer Kirche stattfinden. Das soll auch der Grund gewesen sein, weshalb sie bei der Hochzeit ihres Sohnes Prinz Charles (73) und seiner Langzeit-Liebe Herzogin Camilla (74) 2005 nicht anwesend war. Diese wurde in einer «zivilen Zeremonie» in der Windsor Guildhall beschlossen. Beim anschliessenden Gottesdienst in der St.-Georgs-Kapelle war die Queen dann aber dabei.