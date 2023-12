British Fashion Awards 2023: Amal Clooney verzückt im goldenen Kleid

Mit dem Model of the Year Award wurde die US–Amerikanerin Paloma Elsesser (31) ausgezeichnet. Der Cultural Innovator Award ging an Musiker Sam Smith (31). Den Special Recognition Award bekam Charlotte Tilbury. Die britische Poetin Michaela Coel (36) bekam von Pamela Anderson (56) den Pandora Leader of Change Award überreicht. Hollywood–Star Gwyneth Paltrow überreichte ebenfalls eine der Auszeichnungen, den Outstanding Achievement Award an Valentino–Mitgründer Giancarlo Giammetti (geb. 1942).