Selbst ist die Frau

Die Sängerin war so schockiert, dass sie entschied: «Ich habe sie nicht eingestellt, also habe ich es selbst gemacht! Ich trainiere 45 Minuten, dreimal die Woche, das ist es. Ich hasse es, zu lange zu trainieren. Ich teile das, weil ich hart gearbeitet habe, um in Form zu kommen.» Zu ihren Worten postete sie ein Video, in dem sie bauchfrei und in Shorts zu dem Lied «Feelin' Love» von Paula Cole (55) tanzt. Selbstbewusst fügt sie hinzu, dass ihr «Körper nicht perfekt ist». Aber offensichtlich fühlt sie sich jetzt wieder wohl in ihrer Haut.