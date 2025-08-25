Britney Spears: Emotionales Posting über ihre Söhne

Ehe mit Sam Asghari nur eine Ablenkung?

«Wir sind einfach Menschen, die so zerbrechlich und menschlich sind, die schwersten Jahre meines Lebens waren, als meine beiden Söhne für drei Jahre weg waren», betonte die Sängerin am 25. August. Sie sei von Telefonaten oder SMS–Schreiben in dieser Zeit «abgeschnitten» worden. Ihr Überlebensgeheimnis seien Verleugnung und viele Tränen gewesen. Ihre inzwischen ebenfalls gescheiterte Ehe mit Sam Asghari (31) habe sich «fast wie eine falsche Ablenkung» angefühlt, um ihr dabei zu helfen, mit der schwierigen Situation umzugehen.