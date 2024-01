Britney Spears: Enthüllungsbuch zwei Millionen Mal verkauft

Neue Alben wird Spears wohl nicht mehr herausbringen. Der Musikbranche habe sie ein für alle Mal den Rücken gekehrt, wie sie vor rund einer Woche bei Instagram erklärte. «Ich werde nie wieder in die Musikindustrie zurückkehren!!! Wenn ich schreibe, schreibe ich zum Spass oder ich schreibe für andere Leute!!!», meinte Spears. Gerüchte um ein neues Album waren aufgekommen, nachdem sie im Oktober in den sozialen Medien einen Song namens «Hate You To Like Me» angekündigt hatte. Wann dieser erscheinen könnte, verriet sie allerdings nicht.