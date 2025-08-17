Britney Spears Ex Sam Asghari stichelt gegen Vorgänger Kevin Federline

2021 verlobten sich die beiden, im Mai 2022 erlitt Spears eine Fehlgeburt. «In tiefer Trauer müssen wir bekannt geben, dass wir unser Wunderbaby früh in der Schwangerschaft verloren haben», sagten sie damals in einer gemeinsamen Erklärung. «Das ist eine verheerende Zeit für alle Eltern. Vielleicht hätten wir mit der Bekanntgabe warten sollen, bis wir schon weiter fortgeschritten waren. Wir waren jedoch überglücklich, die gute Nachricht mitteilen zu können.»