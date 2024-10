Britney Spears feiert Jubiläum ihrer Memoiren «The Woman in Me»

Britney Spears (42) teilt in einem neuen Beitrag wertschätzende Worte zum einjährigen Jubiläum ihrer «The Woman in Me»–Biografie. Die Sängerin bedankt sich auf X (ehemals Twitter) bei ihren Fans und freut sich über die zahlreichen Käufe ihrer Memoiren, die am 24. Oktober 2023 veröffentlicht wurden.