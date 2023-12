Britney Spears: Feiert sie 2024 endlich ihr Musik-Comeback?

Endlich bereit für neue Musik?

In ihrer Ende Oktober erschienenen Biografie «The Woman In Me» schrieb sie sich jede Menge Ballast von der Seele. In dem Buch enthüllt sie unter anderem auch, dass sie während ihrer Beziehung mit Sänger Justin Timberlake (42) eine Abtreibung hatte. Es scheint, als sei die Sängerin auf einer Art Selbstbefreiungsreise und räume mit vielen Vorfällen in ihrer Vergangenheit auf. Das böte sicher auch guten Stoff für ein neues, von den Fans sehnlich erwartetes Musikalbum. 2023 veröffentlichte Spears mit Rapper will.i.am (48) von den Black Eyed Peas immerhin den Song «Mind Your Business». Ende Oktober kündigte sie dann in den sozialen Medien einen neuen eigenen Song namens «Hate You To Like Me» an. Wann der erscheinen soll, verriet sie allerdings nicht.