Britney Spears: Ihre turbulenten Jahre seit dem Ende der Vormundschaft

Als berühmt–berüchtigter Beitrag dürfte wohl ihr «Messertanz»–Video in Erinnerung geblieben sein, das sie im September 2023 veröffentlicht hatte. Nach dem Clip, in den sie mit grossen Küchenmessern tanzte, sollen die Fans so besorgt um den Star gewesen sein, dass sie die Polizei informierten, um nach dem Rechten zu sehen. Später bezeichnete Spears den Vorfall als von den Medien aufgebauschte Geschichte, bei den Messern habe es sich um keine echten gehandelt und sie habe lediglich einen Auftritt von Shakira imitieren wollen.