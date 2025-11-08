Britney Spears ist zurück auf Instagram: «So viel ist passiert»

Britney Spears: «Ich will kein Mitleid»

Ein Video vom 7. Oktober zeigte die Sängerin mit blauen Flecken an den Armen sowie Bandagen an Händen und Handgelenken. Sie erklärte, eine Treppe hinuntergefallen zu sein, und schrieb über die Abreise ihrer beiden Söhne zurück nach Hawaii, wo sie bei Federline leben. «Meine Jungs mussten zurück nach Maui gehen», schrieb Spears dazu und erklärte, warum sie ihre teilweise kontroversen Tanzclips teilt: «Das ist die Art, wie ich mich durch Kunst ausdrücke und bete ... Ich bin nicht hier, um Besorgnis oder Mitleid zu bekommen, ich will nur eine gute Frau sein und besser werden ... und ich habe wunderbare Unterstützung, also habt einen brillanten Tag.»