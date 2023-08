Am 12. November hatte die Vormundschaft von Britney Spears Vater über die Sängerin geendet. Danach habe ihr Sam Asghari laut dem «Sun»-Informanten geholfen, sich wieder in der Welt zurechtzufinden. Doch damit sei er zunehmend überfordert gewesen. «Britney hat versucht, mit Sam als Krankenschwester, Haushaltshilfe und Therapeut in ein normales Leben zurückzukehren, aber er ist dazu nicht in der Lage», so die Quelle.