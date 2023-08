Britney Spears plant neues Album mit Unterstützung von grossen Stars

Zuvor hatte die Klatschseite berichtet, dass Britney Spears ihre Energie auf die bevorstehende Veröffentlichung ihres Buches «The Woman in Me» konzentriert. Das Werk kommt am 24. Oktober in den Handel. Ein Insider, der eng mit der Popsängerin verbunden ist, hat aber nun verraten: «Idealerweise plant sie, möglicherweise sogar ein Album sowie einen Song zur Zeit der Buchveröffentlichung zu präsentieren.»