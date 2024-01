Britney Spears richtet versöhnliche Worte an Justin Timberlake

Anschliessend fügte sie direkt an den *NSYNC–Star gerichtet hinzu: «Ich wollte auch sagen, dass ich Justin Timberlakes neuen Song ‹Selfish› liebe. Er ist soo gut und wie kommt es, dass ich jedes Mal, wenn ich Justin und Jimmy zusammen sehe, so sehr lache?» In dem Posting hatte Spears einen Clip von Timberlake und US–Moderator Jimmy Fallon (49) veröffentlicht, in denen die beiden gemeinsam mit Musikern einige Timberlake–Hits auf Rassel, Triangel und Co. zum Besten geben. Spears fügte abschliessend in ihrem Text mit einem Sternchenaugen–Emoji zu einem weiteren neuen Song von Timberlake an: «‹Sanctified› ist auch wow.»