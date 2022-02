Britney Spears' Schwester Jamie Lynn plant eigenen Podcast

In den vergangenen Wochen hatte Jamie Lynn Spears vor allem durch einen öffentlich ausgetragenen Streit mit ihrer Schwester Britney und der Veröffentlichung ihrer Autobiografie «Things I Should Have Said» auf sich aufmerksam gemacht. Zu der Auseinandersetzung war es bereits vor der Veröffentlichung im Januar gekommen. Britney Spears hatte sich gefragt, ob ihre Schwester ein Buch auf ihre Kosten verkaufen wolle.